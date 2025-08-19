Incendio en Fraccionamiento Monclova moviliza a Bomberos

Un descuido del propietario de una vivienda en el Fraccionamiento Monclova resultó en un incendio que movilizó a los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.

El siniestro fue provocado por un cigarro que el dueño de la casa, Pedro Rodríguez, dejó encendido en su recámara, sin imaginar el desastre que ocasionaría.

El fuego comenzó en la recámara de Pedro, quien, según se dijo, dejó su cigarro encendido por accidente.

Los vecinos de la calle Miguel Cervantes, alarmados por el humo que salía de la casa de Pedro, inmediatamente llamaron al 911, pidiendo ayuda urgente.

Los bomberos llegaron al lugar rápidamente, colocándose equipos de aire para ingresar a la vivienda y controlar el fuego que ya se había extendido dentro de la recámara.

Por fortuna, Pedro resultó ileso al ponerse a salvo a tiempo.

A pesar de los esfuerzos de los bomberos, el fuego dejó como saldo considerables daños materiales en la recámara y algunos muebles.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, pero sí daños considerables en la vivienda de Pedro.