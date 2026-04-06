Capturan a 'El Mayito'

FRONTERA, COAH.- Tras semanas de zozobra entre vecinos de la colonia Jardines del Aeropuerto por una cadena de robos a casa habitación, elementos de Seguridad Pública lograron capturar al presunto responsable de mantener en jaque a las familias del sector.

El operativo tipo "barrido" se ejecutó la tarde de ayer después de múltiples denuncias ciudadanas que señalaban a "El Mayito" como el principal generador de inseguridad. Fue sobre la calle Ahuehuete donde los oficiales ubicaron a Mario Alberto Arjona de 36 años, quien al ver las patrullas no solo intentó evadirlas, sino que también arremetió contra los policías entre insultos y amenazas.

Debido a su comportamiento agresivo, los elementos municipales intervinieron de inmediato para someterlo y proceder con su arresto. Mientras esto ocurría, varios vecinos se acercaron a los oficiales para confirmar su identidad, asegurando que se trataba del mismo sujeto que durante semanas había irrumpido en distintos domicilios, llevándose objetos de valor y manteniendo en constante tensión a la comunidad.

Arjona fue llevado a los separos municipales, donde quedó a disposición de la autoridad por el delito de amenazas y agresión a elementos policiacos. Además, será investigado por su probable participación en los robos que fueron denunciados formalmente.

Con esta detención, Seguridad Pública busca devolver la calma a los habitantes de la colonia, quienes señalaron que por fin podrán descansar con la puerta más tranquila después de que "El Mayito" fue puesto tras las rejas.