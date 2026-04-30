Incendio devora departamento

FRONTERA, COAH.– Una madrugada de alarma vivieron vecinos de la colonia Bellavista, luego que un incendio arrasó con un departamento, provocando la movilización inmediata de corporaciones de auxilio.

El siniestro se registró alrededor de la 01:00 horas en el cruce de las calles Sinaloa y La Paz, así como en las inmediaciones de Melchor Múzquiz, donde habitantes del sector detectaron una densa columna de humo que salía del interior del inmueble.

Ante el temor de que hubiera personas atrapadas, los vecinos no dudaron en dar aviso a las autoridades, lo que activó la rápida respuesta de elementos de Seguridad Pública, bajo el mando del responsable en turno Luis Herrera, así como del Cuerpo de Bomberos de Frontera y paramédicos del GRUM.

Al arribar, los rescatistas se enfrentaron a un fuego que ya había consumido gran parte del interior del departamento, por lo que trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que se propagaran a viviendas contiguas.

Tras varios minutos de labores, el incendio fue sofocado en su totalidad, confirmándose que, por fortuna, no había personas al interior del inmueble al momento del siniestro, lo que evitó una tragedia mayor.

De acuerdo con los primeros peritajes, todo apunta a que un corto circuito habría sido el origen del fuego, el cual dejó severos daños materiales en la vivienda afectada.

El incidente dejó claro el riesgo latente en instalaciones eléctricas en mal estado, donde un descuido puede convertir la tranquilidad de la noche en una escena de emergencia.