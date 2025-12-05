Incendio arrasa casona abandonada en Monclova: vecinos en alerta

MONCLOVA, COAH.— Un feroz incendio arrasó anoche con una casona abandonada en el corazón de la colonia Mezquital del Valle, generando pánico entre los vecinos de las calles Primavera y Valle Gobernadora, quienes temieron por la seguridad de sus hogares ante la proximidad de las llamas. El fuego fue provocado.

El siniestro comenzó alrededor de las 22:00 horas de este jueves, cuando habitantes del sector notaron un resplandor anaranjado proveniente de las ventanas rotas de la deteriorada propiedad, conocida por ser refugio de vándalos y punto de encuentro para actividades ilícitas.

En cuestión de minutos, la casona se convirtió en una gigantesca hoguera que iluminó toda la cuadra, generando una alarma generalizada.

Acciones de la autoridad ante el incendio

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se presentaron rápidamente en el lugar, encontrándose con un escenario aterrador: techos a punto de ceder, paredes colapsando y un espeso humo negro, cargado de olor a madera quemada y plástico derretido.

Con mangueras y equipo de respiración, los vulcanos comenzaron la titánica tarea de sofocar el fuego, evitando que las llamas se propagaran hacia las viviendas cercanas, que estaban a pocos metros de distancia.

Mientras tanto, elementos de Seguridad Pública acordonaron el área, evacuando a varios residentes que, aterrados, observaban el avance del incendio. “Pensamos que todo iba a explotar”, comentó uno de los vecinos, aún tembloroso por lo vivido.

Impacto en la comunidad tras el siniestro

Tras más de una hora de intensas labores, el incendio fue finalmente controlado, pero las autoridades no descartan que el fuego haya sido provocado intencionalmente, pues en el interior del inmueble se encontraron evidencias de personas ajenas al sector, lo que aumenta la posibilidad de un acto deliberado. La casona quedó prácticamente destruida, con paredes negras y un aire pesado de incertidumbre y miedo.