Motociclista Juan Urbina resulta lesionado tras accidente en Frontera

Un motociclista resultó lesionado la noche del jueves tras derrapar sobre el pavimento mojado en la colonia La Sierrita, municipio de Frontera. El accidente ocurrió cuando el hombre, identificado como Juan Antonio Urbina Ibarra, de 38 años, perdió el control de su motocicleta mientras intentaba frenar en un bordo.

Detalles del accidente en La Sierrita

El percance se registró en el cruce de las calles Porfirio Díaz y Tacuba, cuando Urbina Ibarra circulaba con normalidad a bordo de su motocicleta marca Itálica. Según el propio relato del afectado, al llegar al bordo ubicado en la intersección, aplicó el freno, pero el pavimento resbaladizo debido a la reciente lluvia le impidió detenerse de manera efectiva.

El motociclista, incapaz de frenar correctamente, derrapó y terminó cayendo de manera aparatosa. Testigos del accidente alertaron a las autoridades, lo que permitió que socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) llegaran rápidamente al lugar para brindarle atención médica.

Acciones de los servicios de emergencia

Afortunadamente, las lesiones sufridas por Urbina Ibarra no fueron de gravedad y, tras recibir los primeros auxilios, fue trasladado a un hospital para una valoración más detallada. Su estado de salud no ponía en riesgo su vida, según informaron los paramédicos.

Estado de salud de Juan Urbina tras el percance

El caso fue registrado por elementos de Control de Accidentes, quienes realizarán el informe correspondiente sobre el incidente.