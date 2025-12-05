Cateo en Estancias; detienen a uno por tener armas

La mañana de este viernes, un operativo de gran magnitud, realizado por los tres órdenes de gobierno, dejó como saldo la detención de un hombre por violencia familiar y la incautación de dos armas de fuego en un domicilio de la colonia San Pablo, en Estancias de San Juan Bautista.

Cerca de las 11:00 horas, decenas de oficiales de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Estatal Coahuila, el Grupo Reacción Centro (GRC), Policía de Acción y Reacción y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) desplegaron un impresionante operativo en el que irrumpieron en el número 819 de la calle París, lugar en el que se encontraba Rolando N., de 54 años, un hombre con antecedentes de violencia familiar.

Acciones de la autoridad en Estancias de San Juan Bautista

El operativo comenzó cuando las autoridades recibieron múltiples denuncias por maltrato dentro de la vivienda, lo que generó una respuesta inmediata y una orden de cateo expedida por un Juez para asegurarse de que no existiera ningún tipo de peligro para los involucrados.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron al hombre en flagrancia, quien al percatarse de la presencia de las fuerzas del orden intentó resistirse, pero fue rápidamente detenido por los agentes, sin que se presentaran mayores incidentes.

Durante la revisión de su hogar, las autoridades encontraron dos armas de fuego en el interior del domicilio. Se trataba de un revólver Sentinel MK y una carabina Winchester, ambas aseguradas de inmediato como parte del procedimiento legal correspondiente.

Detalles del operativo en la colonia San Pablo

Las armas, que estaban almacenadas en condiciones que violaban las normativas de seguridad, fueron confiscadas para su análisis y para la posterior elaboración de las pruebas que podrían implicar al detenido en otros delitos.

El operativo fue realizado con total coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad, quienes, bajo un despliegue de fuerza y organización, lograron llevar a cabo la detención sin incidentes mayores.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el hombre tenía un historial de conflictos familiares y denuncias previas por violencia hacia su esposa, lo que hizo aún más urgente la intervención de las autoridades para evitar que el asunto pudiera escalar a un nivel más peligroso.

Tras su arresto, Rolando N. fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para ser puesto a disposición de un Juez de Control y enfrentar los cargos por violencia familiar y la portación ilegal de armas. Las investigaciones continúan en marcha para determinar si las armas confiscadas estuvieron involucradas en otros actos delictivos en la región.

Impacto en la comunidad tras la detención de Rolando N.

Vecinos de la colonia San Pablo de Estancias de San Juan Bautista, que fueron testigos de este impresionante despliegue policial, se mostraron aliviados por la rápida intervención de las autoridades, quienes lograron poner fin a una situación de riesgo que podría haber afectado a más personas en la zona.

Este operativo demuestra una vez más el compromiso de los tres niveles de gobierno para combatir la violencia y la inseguridad en la región, reiterando que no habrá impunidad para quienes infringen la ley, especialmente cuando se trata de violencia familiar, un delito que ha sido prioritario en la agenda de las autoridades locales.