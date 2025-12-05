Como en ´Destino Final´ Arrollan a ´lomito´

Una escena lamentable y llena de tensión se vivió la noche de ayer sobre el bulevar Harold R. Pape, donde un perro perdió la vida y dos vehículos terminaron con severos daños, luego de que una conductora intentara evitar arrollar al animal que se atravesó repentinamente en su camino.

El accidente ocurrió cerca de las 21:00 horas, a la altura de la calle Kennedy, cuando Johana Martínez Calzada, al volante de un Honda Accord modelo 2010 en color gris, circulaba hacia el norte de la ciudad. De un momento a otro, un perro raza pastor belga irrumpió en los carriles de circulación, obligando a la automovilista a frenar bruscamente e intentar esquivarlo.

Detalles del accidente en el bulevar Harold R. Pape

La maniobra desesperada no sólo no logró salvar al can, sino que desencadenó un segundo desastre: una camioneta Chevrolet Pick Up 2016 blanca, conducida por Nereida Alanís Castillo, que venía detrás, no alcanzó a detenerse a tiempo y se estampó contra la parte trasera del Honda con fuerza suficiente para proyectarlo varios metros.

El perro quedó sin vida sobre la banqueta, mientras que ambas unidades quedaron con daños considerables. Las conductoras, conmocionadas tras el impacto, solicitaron de inmediato apoyo de los cuerpos de emergencia.

Acciones de los cuerpos de emergencia tras el choque

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) llegaron para valorar a las involucradas, quienes, pese al aparatoso choque, no presentaban lesiones que ameritaran traslado hospitalario. Aun así, ambas fueron atendidas por crisis nerviosa.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades, mientras que el tráfico se volvió lento durante varios minutos debido a la presencia de las unidades dañadas y del infortunado animal.

Impacto en la comunidad tras la tragedia del perro atropellado

La tragedia dejó como saldo un "lomito" sin vida, cuantiosos daños materiales y un recordatorio doloroso de lo impredecible que pueden resultar las calles cuando la velocidad, la lluvia y los animales sueltos se cruzan en el camino.