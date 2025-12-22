Tragedia en Monclova: incendio cobra la vida de un pepenador

MONCLOVA, COAH.— Un trágico incendio ocurrido la noche del sábado en la colonia Veteranos de la Revolución cobró la vida de un hombre de 62 años de edad, quien fue localizado calcinado al interior de su vivienda, luego de que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos lograron controlar las llamas.

El siniestro se registró en una humilde casa ubicada sobre la calle Manuel J. Celis, en la parte más alta del sector, donde una intensa columna de humo y el resplandor del fuego alertaron a los vecinos.

En cuestión de minutos, el domicilio fue envuelto por un voraz incendio que lo consumió prácticamente en su totalidad.

Tras sofocar el fuego, los bomberos realizaron una revisión entre los escombros y fue entonces cuando localizaron el cuerpo sin vida de José Reyes Eulogio, de 62 años de edad, quien quedó atrapado dentro del inmueble y murió calcinado. De inmediato se dio aviso a las autoridades ministeriales.

Al lugar acudieron detectives de la Agencia de Investigación Criminal, así como personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes tomaron conocimiento de los hechos, realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.

De manera preliminar, se informó que el incendio pudo haber sido provocado por un calentador hechizo, el cual habría originado la lumbre que se salió de control, aunque será la autoridad competente la que determine oficialmente las causas del siniestro.

El panorama que dejó el incendio fue desolador: láminas retorcidas, paredes colapsadas y cenizas esparcidas por todo el terreno. Vecinos señalaron que la víctima vivía sola y subsistía recolectando cartón y botes, por lo que lamentaron profundamente su muerte.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones con el uso de calentadores improvisados, especialmente durante la temporada invernal, para evitar tragedias como esta.