Monclova: incendio en locales abandonados provoca movilización de Bomberos y Policía

Un incendio registrado durante la madrugada del domingo consumió el interior de varios locales abandonados ubicados en la zona centro de la ciudad, presuntamente provocado por personas en situación de calle.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Aldama e Ildefonso Fuentes, donde vecinos detectaron intensas llamas que salían del interior de los inmuebles desocupados y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova acudieron al sitio y, tras realizar diversas maniobras, lograron controlar y sofocar el incendio, evitando que el fuego se propagara a propiedades contiguas.

Acciones de la autoridad

De manera simultánea, oficiales de la Policía Municipal acordonaron el perímetro para facilitar las labores de los bomberos y mantener alejados a los curiosos mientras se desarrollaban las acciones de combate al fuego.

De acuerdo con la información disponible, vecinos señalaron que personas en situación de calle suelen ingresar a los locales abandonados del sector, por lo que consideran que el siniestro pudo haberse originado por esa causa. No obstante, la autoridad no informó oficialmente sobre el origen del incendio.

Detalles confirmados

Tras extinguir el fuego, los cuerpos de emergencia realizaron una inspección preventiva para descartar riesgos adicionales en la zona. El incidente no dejó personas lesionadas, de acuerdo con el reporte preliminar.