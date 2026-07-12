Pelean en fiesta;hay 15 detenidos

Una riña campal registrada al concluir una fiesta de quince años dejó un saldo de 15 adolescentes detenidos durante la madrugada del domingo en el salón Continental Las Palapas, ubicado en el sector El Pueblo.

De acuerdo con la información disponible, el evento transcurría con normalidad hasta que, al finalizar la celebración, varios asistentes comenzaron a discutir en el exterior del salón.

La riña se desató al finalizar la celebración

La confrontación escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea colectiva, presuntamente favorecida por el consumo de bebidas alcohólicas entre algunos de los presentes, lo que provocó momentos de desorden y alarma entre quienes aún permanecían en el lugar.

Ante la magnitud del altercado, testigos solicitaron el apoyo de elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes acudieron al sitio para controlar la situación.

Testigos reportaron que el consumo de alcohol pudo haber influido

Tras restablecer el orden, los oficiales realizaron la detención de 15 adolescentes que presuntamente participaron en la riña. Los asegurados fueron trasladados a las celdas de Seguridad Pública, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación.

No se informó sobre personas lesionadas ni sobre daños materiales derivados del enfrentamiento.

La Policía Municipal actuó rápidamente para controlar la situación

Las autoridades no dieron a conocer la identidad de los detenidos ni precisaron las causas que originaron la discusión que desencadenó la pelea.