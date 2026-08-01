´Arremanga´ auto al chocar poste de CFE

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente dejó un conductor lesionado y dos vehículos con daños considerados como pérdida total, luego de que un automovilista perdiera el control del volante y provocara una fuerte carambola en la colonia Chinameca durante la noche del viernes.

Detalles del accidente

El percance ocurrió en el cruce de las calles España y Veracruz, donde Daniel conducía un automóvil KIA color gris con dirección al norte sobre la calle España.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el conductor circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando perdió el control de la unidad y se impactó violentamente contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad.

Tras el primer impacto, el KIA salió proyectado y quedó atravesado sobre la vialidad, siendo embestido por un automovil Chevrolet color guinda conducido por Héctor, quien regresaba de una tienda de conveniencia acompañado de una amiga y ya no pudo evitar la colisión.

El fuerte encontronazo dejó ambas unidades completamente destrozadas, por lo que fueron consideradas pérdida total.

Atención médica y peritaje

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a Daniel, quien presentaba diversas lesiones y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del percance y deslindar responsabilidades, mientras que una grúa retiró los dos vehículos siniestrados del lugar.