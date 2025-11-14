Incendio en Monclova genera caos en la Zona Centro

MONCLOVA, COAH.- El corazón de Monclova fue escenario de un nuevo episodio de caos la mañana de ayer, cuando un grupo de drogadictos decidió, una vez más, hacer de las suyas en un local abandonado en la Zona Centro, desatando un incendio que movilizó a las autoridades locales y generó pánico entre los vecinos.

Cerca de las 11:30 horas, la tranquilidad del centro de la ciudad se vio interrumpida por una densa columna de humo negro que emergió del local ubicado en la calle Juárez, entre las calles Pedro Aranda y Soledad.

El fuego, que devoró rápidamente basura, hierba seca y neumáticos viejos acumulados en el interior del inmueble, alcanzó proporciones alarmantes, generando preocupación entre los transeúntes que presenciaron el caos.

Los habitantes de la zona, quienes conocen muy bien el lugar por su fama de ser refugio de adictos y malvivientes, no tardaron en alertar a las autoridades.

Los vecinos, atónitos por el siniestro y temerosos de las consecuencias, denunciaron que el sitio se ha convertido en un "nido de viciosos" y que es constantemente utilizado por drogadictos para realizar sus fechorías.

Como era de esperarse, el incendio no tardó en extenderse, y las llamas, alimentadas por la maleza y los neumáticos, provocaron una enorme nube de humo negro que se pudo ver desde varios puntos de la ciudad.

El miedo se apoderó de los vecinos, quienes temían que el fuego se propagara y afectara las viviendas cercanas o que, por alguna razón, alguien pudiera resultar herido en medio de este desastre.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La rápida respuesta de los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos evitó que la tragedia fuera mayor.

Con esfuerzo y rapidez, los bomberos combatieron las llamas, mientras que las autoridades municipales acordonaron la zona y cerraron temporalmente la vialidad sobre la calle Juárez, desde Pedro Aranda, para evitar posibles accidentes debido a la visibilidad reducida por el denso humo.

"Es un desastre", comentó una vecina, visiblemente afectada, "este lugar ha sido tomado por gente malintencionada durante mucho tiempo, y ya es hora de que las autoridades hagan algo. ¿Cuántos más vamos a esperar que pase antes de que alguien termine lastimado o algo peor?".

La Policía Municipal se encargó de dar vialidad mientras los bomberos sofocaban el incendio, y no pasó mucho tiempo antes de que los vecinos comenzaran a exigir que se cierre definitivamente el local, que en su momento fue una cantina, para evitar que los malvivientes sigan usándolo como refugio.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Los habitantes de la colonia reclamaron la urgente intervención de las autoridades, exigiendo que se ponga fin a la impunidad que ha permitido que el inmueble siga siendo un punto de encuentro para personas dedicadas a las drogas y la delincuencia.

Por fortuna no se registraron personas lesionadas pero dejó considerables daños en la estructura del viejo inmueble.

La Policía Municipal, junto con los bomberos, realizaron los trabajos correspondientes para garantizar que el lugar quedara asegurado, pero las voces de los vecinos siguen alzándose, pidiendo que el sitio sea clausurado para evitar más incidentes de este tipo.