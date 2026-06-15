Incendio en taller de Monclova genera alarma entre vecinos

MONCLOVA COAH.-La madrugada de este domingo estuvo marcada por la intensa movilización de cuerpos de emergencia tras registrarse un incendio en un taller ubicado en la colonia Calderón, donde el fuego alcanzó parte del equipo almacenado y generó alarma entre vecinos del sector.

El reporte fue recibido alrededor de la 1:00 de la mañana, cuando ciudadanos alertaron sobre fuertes llamaradas que salían de un predio situado en el cruce de la calle 4 y calle 15. La emergencia provocó la rápida respuesta de elementos del Departamento de Bomberos y corporaciones de seguridad municipal.

Al arribar al sitio, los rescatistas encontraron que el fuego avanzaba sobre varias lavadoras y maleza acumulada dentro del inmueble, lo que alimentó las llamas y elevó el riesgo de propagación hacia otras áreas del establecimiento.

Acciones de la autoridad

Ante las condiciones del siniestro, los bomberos desplegaron maniobras especiales para combatir el fuego desde distintos puntos. Utilizando una escalera, atacaron las llamas desde la parte superior del predio, mientras otro grupo realizó labores para ingresar al interior y contener el avance del incendio.

Durante las acciones de emergencia fue necesario forzar el acceso principal para efectuar trabajos de enfriamiento y eliminar cualquier punto de calor que pudiera reactivar el fuego. Tras varios minutos de labor, la situación quedó bajo control.

Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de rescate, el incendio no alcanzó más aparatos ni causó daños mayores en el inmueble.

Detalles confirmados

Una vez concluida la emergencia, personal especializado realizó una inspección preliminar en el lugar, señalando como probable origen del siniestro una falla en el sistema eléctrico.

Posteriormente, las autoridades iniciaron la localización del propietario del taller, conocido entre vecinos como "El Ingeniero", para informarle sobre los hechos y exhortarlo a reforzar las medidas de seguridad en las instalaciones.