En área de panadería

MONCLOVA, COAH.- Un conato de incendio registrado en el área de panadería de un centro comercial sobre la avenida Industrial generó una rápida movilización de las autoridades y los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos la mañana de este sábado. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y el incidente fue controlado sin mayores consecuencias.

El reporte del conato de incendio se recibió alrededor de las 09:00 horas, cuando un flamazo, aparentemente causado por un corto circuito, se originó en el área de panadería del establecimiento. El fuego fue rápidamente detectado por el personal, quienes, con prontitud, evacuaron tanto a los empleados como a los clientes del lugar para evitar cualquier riesgo.

Al llegar al sitio, los Bomberos ingresaron al área afectada para realizar una inspección exhaustiva y determinar las causas exactas del incidente. Tras revisar las instalaciones, confirmaron que un corto circuito había sido la causa del flamazo, pero que el fuego no logró propagarse gracias a la rápida intervención del personal y la evacuación ordenada.

La Policía Municipal también tomó conocimiento del caso para las diligencias correspondientes, mientras que el personal de Protección Civil supervisó la zona y se encargó de las labores de seguridad.

El gerente del establecimiento, Rua Ruiz, expresó su alivio al confirmar que no hubo personas lesionadas durante el incidente.

Aunque los daños materiales fueron mínimos, el evento causó momentos de preocupación entre los presentes, quienes afortunadamente fueron evacuados a tiempo.