Detienen a Juan "N" por incendio y amenazas en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un episodio de violencia familiar y riesgo extremo se registró la tarde del lunes en la colonia El Campanario, luego que un hombre presuntamente incendió parte del patio de su domicilio y amenazara de muerte a su propia madre, lo que provocó la inmediata movilización de la Policía Preventiva Municipal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 horas, cuando oficiales a bordo de la unidad 215 recibieron un reporte de una persona agresiva en el sector.

Al arribar al cruce de la Avenida Adolfo López Mateos y Las Torres, los uniformados fueron abordados por María de Jesús Garza Patlán, de 54 años de edad, quien relató que momentos antes había recibido una llamada de su hija alertándola de que su hijo estaba provocando un incendio en el patio de su vivienda.

De inmediato, la mujer se trasladó a su domicilio ubicado en la calle Misiones, donde encontró a su hijo, Juan Gilberto Morales Garza, de 30 años, con leños encendidos en una carretilla, mismos que ya habían provocado la quema de un jacal.

De acuerdo con el señalamiento, el sujeto no solo causó el incendio, sino que además lanzó un leño en llamas y profirió amenazas de muerte, generando temor por la integridad de ella y del resto de la familia.

Al llegar al domicilio, los oficiales localizaron al presunto agresor saliendo del interior de la vivienda, siendo señalado directamente por la afectada como el responsable de los hechos y de las amenazas.

Ante la situación, los policías procedieron a su aseguramiento, le leyeron sus derechos y lo trasladaron a las instalaciones de la Policía Preventiva Municipal.

El detenido quedó a disposición del Agente del Ministerio Público por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar y lo que resulte, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades.