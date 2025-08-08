Investigan suceso de hombre herido en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre terminó la parranda con sus amigos bañado en sangre, siendo encontrado por su hija en su domicilio, ubicado en la calle 35, entre la avenida Sur y calle 10, en la colonia Guerrero.

El hombre, identificado como Alfredo Chávez Rangel, de 50 años de edad, fue hallado por su hija, Míriam Chávez Valdés, quien al llegar a la casa fue alertada por los vecinos de que su padre se estaba desangrando.

Según el testimonio de Míriam, su padre se encontraba ingiriendo alcohol con amigos en su casa, y fue en ese estado que los vecinos le informaron sobre la situación, desconociendo si se trataba de una riña o de otro incidente, ya que Alfredo estaba bajo los efectos del alcohol y no recordaba lo sucedido.

De inmediato, Míriam solicitó el apoyo de los servicios de emergencia, movilizándose paramédicos de Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal al lugar.

Al llegar, los socorristas atendieron a Alfredo, quien presentaba heridas significativas en el rostro y en otras partes de su cuerpo, aparentemente producto de una caída o posible altercado.

Los paramédicos estabilizaron a Alfredo y lo trasladaron a un hospital para su valoración médica.

La Policía Municipal inició la investigación para esclarecer los hechos, ya que aún se desconocen las causas exactas de las lesiones sufridas por el hombre.

Por ahora, las autoridades continúan con las indagatorias, mientras la familia de Alfredo se encuentra desconcertada por lo sucedido, sin saber con certeza si se trató de una riña o de un accidente ocurrido durante su encuentro con los amigos.