Detenido en Monclova hombre de 50 años por drogarse y hostigar a comerciantes

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 50 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal tras ser sorprendido drogándose y hostigando a comerciantes en el Centro de la ciudad.

El incidente ocurrió la tarde de ayer en la esquina de las calles Zaragoza y Miguel Blanco, donde Luis Rey Escamilla, quien se encontraba oliendo pegamento de una botella de manera descarada, fue detenido.

Según los testimonios de los comerciantes de la zona, Luis Rey Escamilla, vecino de Frontera, no solo se encontraba bajo los efectos de las drogas, sino que también causaba molestias a los vendedores, a quienes les pedía dinero y les generaba una sensación de inseguridad. Al ser abordado por las autoridades, el sujeto fue despojado de las sustancias que utilizaba para drogarse, las cuales tenía en su posesión al momento de la detención.

Tras la intervención de la Policía Municipal, Luis Rey Escamilla fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó tras las rejas por la falta administrativa de inhalar sustancias tóxicas.

La comerciante que lo denunció, al igual que varios otros testigos, agradecieron la intervención de las autoridades para poner fin a las molestias causadas por el agresivo drogadicto.