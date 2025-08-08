Conductor de BMW pierde control y choca en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte accidente ocurrió en la madrugada de este viernes en la Avenida Acereros, cuando un conductor de un BMW perdió el control de su vehículo y terminó estrellándose contra el camellón central, causando daños a su coche.

El incidente tuvo lugar cerca de las 02:45 horas, a la altura del cruce con la República de Chile, en la colonia Guadalupe.

El vehículo involucrado, un BMW 320i color gris de modelo 2013, era conducido por Iván de Jesús Romero Muñoz, de 43 años de edad, vecino de la colonia Ciudad Deportiva.

Según los primeros reportes, el conductor, por razones aún desconocidas, perdió el control de su automóvil y terminó impactándose contra el camellón central, lo que dejó evidentes daños en el vehículo.

Al lugar acudieron oficiales de Control de Accidentes quienes tomaron conocimiento del choque, realizaron las investigaciones correspondientes y establecieron el peritaje para determinar las causas exactas del percance. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Los daños fueron considerables en el automóvil, por lo que se ordenó el apoyo de una grúa para remolcar el vehículo al corralón.