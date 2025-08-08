Tendero denuncia robo de cartera en su tienda

MONCLOVA, COAH. – Un tendero denunció a las autoridades municipales el robo de su cartera con seis mil pesos en efectivo al interior de su tienda localizada en la colonia 23 de Abril, la mañana de ayer.

El robo movilizó a las autoridades cerca de las 12:10 horas, hasta el mini súper Victoria, ubicado en la calle Álamos, entre las calles Montessori y Navidad, en la colonia en mención.

Según el afectado, Francisco Montellano, quien se encontraba limpiando las vitrinas de su negocio, dos individuos ingresaron al establecimiento.

El propietario relató que, al terminar su tarea, se percató de que su cartera, en la que guardaba la cantidad de seis mil pesos, ya no se encontraba en el lugar donde la había dejado.

Tras revisar las cámaras y la zona, Montellano señaló que las únicas personas que ingresaron en ese momento fueron los sospechosos.

Con base en su declaración, las autoridades municipales iniciaron una investigación para esclarecer los hechos.

Los uniformados asignados a la patrulla 228 lograron contactar a los posibles implicados, identificados como Avelino Ríos Gómez, de 46 años, con domicilio en la colonia Chinameca y Martín Rosales Huerta, de 24 años.

Ambos negaron los cargos de robo, sin embargo, las autoridades orientaron al afectado para que procediera con la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público en contra de quien o quienes resulten responsables del robo de su cartera.