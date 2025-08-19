Trabajadores de Centro Comercial Detenidos por Consumo de Galletas sin Pagar

Dos trabajadores de un centro comercial de la colonia La Loma terminaron en manos de la Policía Preventiva luego de ser sorprendidos comiendo galletas sin pagarlas y negarse a cubrir el monto del producto consumido.

Los hechos ocurrieron en el área de trabajo, cuando personal de seguridad interna detectó a los empleados abriendo y consumiendo el contenido de un paquete de galletas. Ante la falta, se les pidió que pagaran lo consumido, pero ambos se negaron rotundamente.

La situación fue reportada a Seguridad Pública, cuyos elementos acudieron al lugar para detener a los implicados y ponerlos a disposición del juez calificador por la falta administrativa cometida.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Esquivel, de 19 años, vecino de la calle Rubén Moreira, en la colonia Asturias, y Pedro Alfonso López, de 49 años, con domicilio en Cal y Canto número 1416, colonia Colinas de Santiago.

Ambos ingresaron a las celdas municipales, donde permanecieron por varias horas mientras se definía su situación legal.