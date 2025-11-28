Camioneta arde durante desfile en Frontera y causa pánico entre estudiantes

FRONTERA, COAH.— Lo que debía ser una tarde tranquila y festiva para los alumnos de la Universidad Tecnológica de la Región Centro (UTRCC) terminó convirtiéndose en un episodio digno de película de terror, cuando una camioneta estacionada decidió, literalmente, arder en mitad del desfile, provocando un susto monumental entre estudiantes y espectadores.

El contingente estudiantil avanzaba alegremente por la avenida principal del primer cuadro cuando el vehículo —aparentemente inofensivo hasta ese momento— comenzó a emitir una densa columna de humo desde el cofre. En cuestión de segundos, las llamas se elevaron y pusieron en pausa el desfile, obligando a los jóvenes a tomar distancia antes de que la situación se complicara.

Testigos afirmaron que varios transeúntes se transformaron en improvisados bomberos, corriendo con extintores y cubetas de agua para atacar el fuego, mientras otros alertaban a los cuerpos de emergencia. Gracias a esa oportuna intervención, las llamas fueron sofocadas antes de que se extendieran y el incidente no pasó de ser un susto que, eso sí, difícilmente olvidarán.

No hubo personas lesionadas, solo corazones acelerados y una camioneta con daños considerables en el motor y el frente. Tras el incidente, el desfile pudo continuar, aunque no faltó quien volteara cada tanto para asegurarse de que ningún otro vehículo decidiera sumarse al espectáculo.

Autoridades municipales analizan las causas del siniestro, aunque todo indica que una falla mecánica decidió arruinarle el momento a la unidad.