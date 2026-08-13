Operativo de seguridad tras intento de robo en Ferromex Frontera

FRONTERA, Coah. – Varios sujetos fueron detectados dentro de los patios ferroviarios ubicados en la colonia Occidental, lo que provocó un operativo de seguridad ante el presunto intento de robo en vagones del ferrocarril.

Los hechos ocurrieron cerca de las 22:00 horas, cuando personal de vigilancia de la empresa Fumex detectó a varios individuos dentro de las instalaciones de Ferromex.

Ante la posibilidad de que intentaran ingresar a los vagones para apoderarse de mercancía o materiales, los vigilantes solicitaron el apoyo de la policía municipal.

Los oficiales se trasladaron al sector y, en coordinación con el personal de seguridad privada, realizaron recorridos por diferentes puntos de los patios ferroviarios y zonas aledañas.

Sin embargo, los sospechosos lograron escapar antes de que pudieran ser asegurados.

De acuerdo con los primeros reportes, los individuos aparentemente conocían los accesos y distintos puntos de las instalaciones, situación que habría facilitado su huida y les permitió evadir el operativo.

Pese a los recorridos realizados por los agentes, hasta el momento no se reportaron personas detenidas por estos hechos.

Las autoridades mantuvieron la vigilancia en el sector y continuarán con las investigaciones para establecer la identidad de los involucrados y determinar si pudieran estar relacionados con otros intentos de ingreso ilegal a las instalaciones ferroviarias.