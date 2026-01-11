Movilización de Bomberos en Monclova por humo en casa habitación

MONCLOVA, COAH.– Una intensa movilización de cuerpos de rescate se registró la noche de ayer en la colonia Cañada Sur, luego de que vecinos reportaran al Sistema Estatal de Emergencias la presencia de una considerable cantidad de humo que emanaba de un domicilio, generando temor de que se tratara de un incendio en casa habitación.

El reporte señalaba un inmueble ubicado en el cruce de las calles Nelly Campobello y Rafael F. Muñoz, donde habitantes del sector aseguraron que desde horas antes se apreciaba humo saliendo del interior de la vivienda, situación que encendió las alarmas entre los residentes ante el riesgo de que el fuego pudiera propagarse a casas aledañas.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova se movilizaron de inmediato al sitio, activando los protocolos de seguridad y realizando una inspección detallada tanto al interior como en el exterior del domicilio señalado, además de efectuar recorridos preventivos en la zona para descartar cualquier situación de riesgo.

La presencia de las unidades de emergencia provocó expectación entre los vecinos, quienes se mantuvieron atentos mientras los vulcanos realizaban las labores de verificación.

Tras concluir la revisión, las autoridades confirmaron que no existía incendio activo ni peligro inminente para los ocupantes del domicilio o viviendas cercanas.

El incidente quedó en una movilización preventiva derivada del reporte ciudadano, sin que se registraran personas lesionadas ni daños materiales. Una vez descartado el riesgo, los elementos de Bomberos se retiraron del lugar.