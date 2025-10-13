Estudiantes de Secundaria Asegurados por Posesión de Marihuana

MONCLOVA, COAH.- Dos estudiantes de la Escuela Secundaria Carlos Espinoza Romero fueron asegurados por elementos de la Policía Escolar, luego que personal docente los sorprendió con porciones de marihuana en el interior del plantel.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:50 de la mañana de este lunes, cuando maestros detectaron que los adolescentes portaban la hierba dentro de sus pertenencias, por lo que de inmediato notificaron a la directora del plantel y pidieron el apoyo de las autoridades.

Tras el reporte, oficiales de la unidad 252 de la Policía Escolar acudieron al plantel ubicado en la colonia Azteca. Los oficiales se entrevistaron con la directora, quien confirmó que ambos alumnos habían sido sorprendidos en posesión del enervante.

Los menores fueron identificados como José "N", de 14 años, con domicilio en la colonia Eva Sámano, y David "N", también de 14 años, habitante de la colonia San Salvador.

Los padres de los jóvenes ya se encontraban en la institución cuando arribaron los oficiales, por lo que dieron su consentimiento para que los adolescentes fueran trasladados a las instalaciones del Departamento de Seguridad Pública.

Una vez en las instalaciones municipales, quedaron a disposición del juez calificador, quien determinó que no se acreditaba el delito de posesión, por lo que únicamente se procedería por una falta administrativa.

Las autoridades escolares no descartaron reforzar los filtros de ingreso al plantel, mientras que la Policía Escolar reiteró el llamado a los padres de familia para mantenerse atentos al comportamiento de sus hijos y prevenir el consumo de sustancias prohibidas desde temprana edad.