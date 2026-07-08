Viento derriba anuncios y daña vehículos

MONCLOVA, COAH. - Las intensas lluvias acompañadas de fuertes rachas de viento registradas la tarde de este martes ocasionaron diversos daños materiales en distintos sectores de la ciudad, entre ellos la caída de un anuncio espectacular de una farmacia sobre varios vehículos estacionados en una zona comercial.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente dejó daños considerables en al menos dos automóviles particulares. A pesar de lo aparatoso del hecho, no se reportaron personas lesionadas.

Las condiciones meteorológicas también provocaron afectaciones en el bulevar Harold R. Pape, principal vialidad de la ciudad, donde se registraron daños en el cableado eléctrico. Como consecuencia, varios cruceros quedaron sin suministro de energía y con los semáforos fuera de funcionamiento, complicando la circulación vehicular.

Elementos de Tránsito Municipal, Protección Civil y personal de Servicios Primarios desplegaron un operativo para atender las afectaciones, retirar riesgos y restablecer las condiciones de seguridad en los puntos más afectados.

Vecinos del sector hicieron un llamado a las autoridades y a los propietarios de establecimientos comerciales para revisar las estructuras de anuncios espectaculares y luminosos, con el fin de prevenir accidentes durante la temporada de lluvias y fuertes vientos.

Las autoridades también recomendaron a la ciudadanía evitar estacionar vehículos debajo de anuncios luminosos, estructuras metálicas o árboles de gran tamaño cuando se presenten condiciones climatológicas adversas, a fin de reducir el riesgo de daños materiales o incidentes que puedan poner en peligro la integridad de las personas.