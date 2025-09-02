Accidente vial en cruce de calles Progreso y Chapultepec: daños materiales

La falta de precaución al volante provocó un choque entre dos vehículos en el cruce de las calles Progreso y Chapultepec, donde por fortuna solo se registraron daños materiales.

De acuerdo con los reportes, la responsable fue identificada como Esperanza Ceniceros Rodríguez, con domicilio en el fraccionamiento Moderno, quien conducía un Suzuki Ciaz modelo 2019, color blanco.

Testigos señalaron que la mujer intentó sacarle la vuelta a un camión que circulaba por la zona, pero en la maniobra terminó impactando contra un Dodge modelo 1980, color rojo, propiedad de Jesús Iván Margarito Martínez Barrios, vecino de la colonia Veteranos de la Revolución.

El fuerte choque dejó como saldo daños visibles en la parte trasera del coche, sin que se reportaran personas lesionadas.

Elementos de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de lo sucedido y deslindar responsabilidades correspondientes.