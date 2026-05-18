Conductor extranjero sufre accidente en Monclova: Jeep destrozado

El conductor perdió el control al ingresar a Monclova y terminó impactado contra una luminaria sobre la carretera federal 57. La unidad quedó fuera de la carpeta asfáltica tras avanzar varios metros sin control.

La velocidad inmoderada volvió a convertirse en un factor de riesgo sobre la carretera federal 57, luego de que un conductor de origen extranjero protagonizara un aparatoso accidente durante la mañana de este domingo, al ingresar a la ciudad de Monclova.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El percance ocurrió minutos después de las 6:00 horas en el sector conocido como Villa de Santana, antes de llegar a la avenida Constitución. De acuerdo con los primeros informes, el automovilista circulaba con dirección hacia Monterrey cuando perdió el control del volante al tomar una curva a exceso de velocidad.

La falta de control provocó que la camioneta Jeep Grand Cherokee se proyectara violentamente contra la base de una luminaria de alumbrado público, causando severos daños en la parte frontal de la unidad.

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Acciones de la autoridad

Tras el impacto, una de las llantas delanteras, del lado del copiloto, quedó completamente destruida, situación que ocasionó que la camioneta continuara avanzando sin control por varios metros sobre la carretera. La unidad terminó fuera de la carpeta asfáltica, dentro de un canal ubicado a un costado de la vía federal, evidenciando la magnitud del accidente y movilizando a corporaciones de emergencia y seguridad.

Pese a lo aparatoso del choque, el conductor logró salir ileso y no requirió traslado hospitalario, de acuerdo con los paramédicos que acudieron al sitio para brindarle atención preventiva.

Detalles confirmados

Elementos de Control de Accidentes de Monclova y efectivos de la Guardia Nacional División Caminos arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las maniobras correspondientes. Las autoridades federales serán las encargadas de las diligencias, debido a que el accidente ocurrió sobre una vía federal y dejó daños tanto en infraestructura pública como en la arteria carretera.