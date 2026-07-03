Vuelca por 'correlón' En el Salinas

FRONTERA, COAH.- Un aparatoso accidente provocado presuntamente por el exceso de velocidad dejó a un automovilista lesionado y cuantiosos daños materiales la mañana de este viernes, luego de que su vehículo saliera del camino y diera varias volteretas sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

El percance ocurrió a la altura de la Universidad Politécnica de Frontera, donde automovilistas que presenciaron la volcadura solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia mediante una llamada al Sistema Estatal de Emergencias 911.

El conductor fue identificado como Jesús Alan Díaz Mata, quien manejaba un automóvil Saturn Astra color azul con holograma de la UCD. De acuerdo con las primeras investigaciones, la velocidad inmoderada provocó que perdiera el control del volante, abandonara la carpeta asfáltica y terminara dando varias volteretas hasta quedar entre la maleza.

La fuerza del impacto dejó el vehículo prácticamente destrozado, mientras que el conductor sufrió diversas lesiones que hicieron necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Monclova, donde quedó bajo observación médica para descartar lesiones de mayor gravedad.

Elementos de Seguridad Pública Municipal de Frontera y oficiales de la Policía Estatal de Coahuila resguardaron el área para prevenir otro accidente, además de realizar el peritaje correspondiente para establecer las circunstancias del percance.

Finalmente, una grúa retiró la unidad siniestrada del lugar, mientras las autoridades reiteraron el llamado a respetar los límites de velocidad para evitar accidentes de consecuencias fatales.