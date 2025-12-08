Lesiones menores en Castaños tras choque de tren con camioneta

Se los lleva el tren

El matrimonio intentó ganarle el paso a la 'bestia', resultando milagrosamente con lesiones menores a pesar de la magnitud del accidente.

JAIME GUERRERO

CASTAÑOS, COAH.— Un matrimonio conformado por Alexis Baldemar Herrera e Iveth Carolina González Reyna, ambos habitantes del ejido Salitrillos, estuvo a punto de morir la tarde de este domingo, luego que la camioneta en la que viajaban fuera embestida y arrastrada más de 300 metros por el tren en la colonia Independencia Sur.

La pareja circulaba a bordo de una camioneta KIA cerrada, modelo 2024 y color blanco, cuando el hombre decidió intentar ganarle el paso a la locomotora, ignorando las señales de advertencia ferroviaria.

La pesada máquina impactó el vehículo sin contemplaciones, llevándolo sobre las vías durante una larga distancia antes de detener su marcha.

Elementos de Seguridad Pública, paramédicos y grupos de rescate acudieron de inmediato al lugar, donde encontraron la camioneta atorada entre las ruedas del tren y severamente dañada. Milagrosamente, Alexis e Iveth solo presentaron golpes y lesiones leves, por lo que fueron valorados en el sitio sin necesidad de traslado hospitalario, aunque visiblemente en shock por la brutal experiencia.

La zona fue abanderada por las autoridades mientras se realizaban maniobras para liberar el vehículo y se exhortó nuevamente a la población a respetar los señalamientos del ferrocarril, ya que maniobras imprudentes como esta suelen terminar en tragedias irreparables.