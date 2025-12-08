Accidente de camioneta en Monclova deja daños materiales

El fuerte accidente movilizó a los cuerpos de rescate y autoridades hasta la avenida Acereros.

BRENDA REBOLLOSO MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso choque registrado la mañana de este lunes en la colonia Guadalupe dejó como saldo daños materiales de consideración y un buen susto para una empleada de un negocio cercano, luego de que una de las camionetas involucradas terminara proyectada contra una barda.

El accidente ocurrió en la avenida Acereros

El percance ocurrió alrededor de las 11:30 horas sobre la avenida Acereros, en la esquina con Puerto Rico, donde participaron una Jeep Cherokee blanca, que manejaba José Silvano García, y una camioneta Honda blanca conducida por Ramón Quintero. De acuerdo con las autoridades de Control de Accidentes, Ramón circulaba por el carril izquierdo cuando intentó incorporarse a la calle Puerto Rico para dirigirse a una cita médica. Sin embargo, al abrirse demasiado para realizar la maniobra, invadió el carril por donde avanzaba la Cherokee. José Silvano, sorprendido por la maniobra, no logró frenar a tiempo y terminó estampándose contra el costado derecho trasero de la Honda.

Susto para una empleada del negocio

La fuerza del impacto envió a la Honda directamente hacia la barda de un establecimiento comercial, donde se encontraba una empleada identificada como Leticia Carrera de 53 años, quien terminó con un susto mayúsculo al ver la camioneta acercarse de golpe. Paramédicos de la Cruz Roja y del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila (GUBC) acudieron al lugar para valorar a la copiloto de la Cherokee y a la trabajadora del negocio; ambas presentaban únicamente crisis nerviosa, sin necesidad de traslado hospitalario.

Acciones de las autoridades tras el accidente

Tras la intervención de los socorristas y luego que los oficiales establecieron el peritaje, se solicitó apoyo de grúas para retirar las unidades siniestradas y despejar la vialidad, permitiendo que el tráfico volviera poco a poco a la normalidad.