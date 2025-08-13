Hombre ebrio detenido en Monclova por alterar el orden público

MONCLOVA, COAH.– Un hombre en estado de ebriedad, identificado como José Carlos Martínez Adame, alias “El Charly”, de 44 años, terminó tras las rejas la tarde de ayer luego de ser sorprendido por elementos de la Policía Municipal cuando intentaba meterse a varios locales comerciales de la colonia Andalucía.

El incidente ocurrió cuando comerciantes del sector solicitaron apoyo a través del número de emergencias, reportando a un individuo que deambulaba en evidente estado de intoxicación e intentaba abrir negocios sin autorización.

Oficiales a bordo de la patrulla 251 acudieron al llamado y detuvieron a “El Charly” en el mismo sector, trasladándolo a las celdas municipales. El motivo de la detención fue por alterar el orden público, considerada una falta administrativa menor.

Al ser presentado ante el juez calificador, el detenido proporcionó como domicilio la calle Parroquia, número 814, en la colonia El Campanario.

“El Charly” permaneció recluido en las celdas municipales por varias horas hasta cumplir con el arresto correspondiente.