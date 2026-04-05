Volcadura en Monclova: Cruz Roja atiende a lesionados

MONCLOVA, COAH.- Una familia completa terminó con lesiones leves luego de protagonizar una aparatosa volcadura la tarde de ayer sobre la carretera estatal 24, a la altura del kilómetro 50, en las cercanías del ejido Huizachal, en un hecho que por su magnitud pudo haber terminado en tragedia.

Según los primeros informes, el conductor perdió el control del vehículo por motivos aún no esclarecidos, lo que provocó que la unidad se saliera de la carpeta asfáltica y terminara volcada a un costado del camino. El vehículo quedó con daños severos, mientras que sus ocupantes lograron salir con vida casi de manera milagrosa.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los integrantes de la familia, quienes presentaban golpes y contusiones menores, aunque todos estaban conscientes. Posteriormente fueron trasladados al Hospital General Amparo Pape Benavides, donde se confirmó que ninguno presentaba lesiones de gravedad.

Elementos de la Policía Estatal Coahuila realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas que originaron la volcadura y establecieron el peritaje correspondiente para finalmente solicitar el apoyo de una grúa para remolcar la unidad dañada a un corralón.