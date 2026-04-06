Le ponchan las llantas por 'infiel'

MONCLOVA, COAH.- Una fuerte movilización policiaca se registró al norte de Monclova luego que un automóvil fue encontrado sobre bloques y sin neumáticos en el estacionamiento del Mall Paseo Monclova, escena que inicialmente hizo creer a las autoridades que se trataba de un robo.

El hallazgo ocurrió en la parte posterior de la tienda Cimaco, donde elementos de Seguridad Pública realizaban recorridos de vigilancia y detectaron un Nissan Versa sin llantas y sostenido únicamente por bloques. La imagen encendió las alarmas, pues coincidía con el modus operandi de bandas dedicadas al robo de autopartes.

Al entrevistarse con el personal de seguridad privada, estos dijeron no haber observado movimientos sospechosos durante su turno, lo que aumentó la posibilidad de que el hurto hubiera ocurrido sin ser detectado.

Las autoridades activaron las indagatorias y solicitaron apoyo del sistema de videovigilancia del C2. Sin embargo, al revisar las cámaras, la investigación tomó un giro inesperado: no se trataba de delincuentes, sino de un conflicto sentimental.

Las imágenes revelaron que el propio dueño del Versa pidió el retiró las llantas luego que, presuntamente, su pareja las dañara en un arranque de enojo por una supuesta infidelidad. El afectado llevó los neumáticos a reparación, dejando la unidad sobre bloques.

Confirmada la versión, Seguridad Pública descartó el robo y dio por cerrado el caso, que terminó siendo solo un malentendido que provocó una movilización innecesaria.

El incidente volvió a evidenciar cómo situaciones personales pueden derivar en reportes de alto impacto, así como la importancia de verificar antes de asumir la comisión de un delito.