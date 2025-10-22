Hombre de 40 años atacado brutalmente en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un hombre de 40 años sufrió lesiones graves tras ser atacado brutalmente por dos desconocidos en la colonia La Amistad la tarde de ayer, en un hecho que mantiene a las autoridades investigando el móvil de la agresión.

Mauricio Pérez relató a los oficiales que, cerca de las 14:00 horas, caminaba por las calles del sector cuando fue abordado sin previo aviso por dos individuos que comenzaron a golpearlo violentamente.

Sin razón aparente, los agresores lo atacaron con puñetazos y patadas, hasta derribarlo al suelo. La golpiza continuó, y cuando ya se encontraba en el pavimento, los sujetos le propinaron varios pisotones en la mano derecha.

Fue en ese momento cuando Mauricio sintió un intenso dolor en su mano, notando que sus dedos medio y anular estaban claramente lesionados. La revisión médica posterior confirmó que ambos dedos presentaban fracturas.

Los gritos de auxilio del afectado fueron escuchados por vecinos cercanos, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar poco después y encontraron a Mauricio tirado en el pavimento, visiblemente afectado por el dolor en su mano.

Tras recabar la información necesaria, los oficiales solicitaron el apoyo de los paramédicos del Grupo de Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron atención prehospitalaria al herido en el sitio.

Posteriormente, fue trasladado a la Comandancia Municipal para recibir atención adicional antes de ser llevado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde recibió una valoración médica más completa.

Hasta el momento, las autoridades no han podido identificar a los responsables de la agresión, por lo que se ha iniciado una investigación para dar con los agresores y esclarecer las razones detrás de este ataque.