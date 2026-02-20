Hombre gravemente herido en Frontera tras ataque con arma blanca

FRONTERA, COAH.- Una disputa entre dos hombres presuntamente bajo los efectos de sustancias tóxicas terminó en un ataque con arma blanca la noche del jueves en la colonia Aviación, en Frontera, dejando a uno de ellos gravemente lesionado.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Aviación, donde vecinos reportaron que dos individuos se encontraban consumiendo una sustancia con características similares al cristal en plena vía pública.

De acuerdo con testimonios, la discusión comenzó cuando la droga que compartían estaba por agotarse, lo que desató un intercambio de reclamos que rápidamente subió de tono.

Lo que inició como una confrontación verbal se convirtió en agresión física. En medio del forcejeo, uno de los involucrados sacó un arma blanca y lanzó un ataque directo contra su compañero.

La víctima, identificada como Juan Ortiz, de 36 años, recibió una herida profunda en el rostro, a la altura de la barbilla, que le provocó abundante sangrado y generó alarma entre los habitantes del sector, quienes solicitaron de inmediato apoyo a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Bomberos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y, debido a la gravedad de la lesión, lo trasladaron de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova, donde quedó internado bajo observación médica especializada.

El agresor logró darse a la fuga antes de la llegada de las autoridades. Elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo de búsqueda en calles aledañas; sin embargo, no se logró su localización durante las primeras horas posteriores al ataque.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente por el delito de lesiones. De ser ubicado, el presunto responsable podría enfrentar cargos penales.

Paramédicos trasladaron a Juan Ortiz al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Autoridades reiteraron que el consumo de drogas no solo deteriora la salud de quienes las utilizan, sino que también detona hechos de violencia que ponen en riesgo a la comunidad.