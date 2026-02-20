José Julián es agredido en Monclova: múltiples contusiones

MONCLOVA, COAH.- Con múltiples contusiones en el cuerpo ingresó a la sala de urgencias del Hospital de Cruz Roja un habitante de la colonia Hipódromo, luego de ser brutalmente agredido cuando se dirigía a su domicilio durante la madrugada.

El lesionado fue identificado como José Julián, de 30 años, quien presentaba golpes en distintas partes del cuerpo tras ser atacado por varios sujetos en el cruce de la avenida Sur y calle 5.

De acuerdo con su versión, caminaba rumbo a su vivienda cuando fue interceptado por un grupo de hombres que, sin mediar palabra, comenzaron a golpearlo hasta dejarlo lesionado sobre la vía pública. El afectado señaló que mantiene viejas diferencias con algunos vecinos del sector, aunque aseguró no esperar una agresión de tal magnitud.

Familiares que fueron alertados de lo ocurrido acudieron rápidamente en su auxilio y, al verlo lastimado, decidieron trasladarlo por sus propios medios al hospital de la benemérita institución, donde quedó bajo observación médica.

Personal de guardia valoró las lesiones para descartar fracturas o daños internos de consideración. Aunque los golpes eran visibles y múltiples, su estado de salud fue reportado como estable, permaneciendo bajo vigilancia para monitorear su evolución.

Elementos de corporaciones municipales y estatales acudieron al nosocomio para entrevistarse con el afectado y recabar información sobre los presuntos responsables. Sin embargo, al no haber detenidos en flagrancia, orientaron al lesionado para que interponga la denuncia formal ante el Ministerio Público y se inicie la carpeta de investigación correspondiente.