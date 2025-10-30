Joven de UTC Ramos en prisión preventiva por acoso

SALTILLO, COAH.- Daniel "N", el joven acusado de videograbar y tomar fotografías a sus compañeras dentro de los baños de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) en Ramos Arizpe, fue vinculado a proceso este jueves. El juez Luis Guillermo Elizondo determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva, además de fijar un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Durante ese tiempo, el imputado permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Saltillo mientras avanza el proceso judicial en su contra. Como se recordará, el pasado lunes, elementos de la Policía Preventiva Municipal de Ramos Arizpe detuvieron al estudiante luego de que fuera sorprendido tomando fotografías a varias alumnas dentro del baño de mujeres del plantel. De acuerdo con los primeros reportes, una de las estudiantes lo descubrió en el momento del acto y dio aviso al personal de seguridad, quienes lograron retenerlo hasta la llegada de los oficiales municipales. Posteriormente, el joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía Municipal, donde quedó a disposición de las autoridades competentes. El caso fue turnado a la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, con la intervención del Centro de Empoderamiento para las Mujeres, que brinda acompañamiento psicológico y legal a las víctimas. Las investigaciones continúan para determinar si el acusado difundió las imágenes captadas, lo que podría derivar en nuevos cargos y un aumento en la sanción penal.