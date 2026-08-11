Joven de 17 años se accidenta en motocicleta en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Un adolescente de 17 años terminó con golpes y escoriaciones luego de perder el control de su motocicleta y derrapar mientras circulaba por calles de la colonia Pedregal de San Ángel.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Uxmal y Montealbán, donde Edwin N descendía por una pendiente cuando, según explicó a los socorristas, perdió el control de la unidad.

Al llegar a la intersección, el motociclista derrapó y terminó sobre el pavimento, situación que alarmó a vecinos del sector, quienes solicitaron la presencia de las autoridades y cuerpos de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, mientras que paramédicos de Cruz Roja Mexicana valoraron al adolescente.

Tras la revisión, los socorristas determinaron que Edwin únicamente presentaba lesiones leves, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital y permaneció en el lugar.

Los agentes municipales recomendaron al joven extremar precauciones al conducir y recordar que, ante cualquier accidente, es importante solicitar apoyo mediante el Sistema Estatal de Emergencias 911.