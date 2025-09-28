Detenidos jóvenes por consumir sustancias en vía pública

MONCLOVA, COAH.- La tarde de ayer, vecinos de la colonia Margarito Silva alertaron a las autoridades luego de detectar a dos jóvenes inhalando sustancias tóxicas en plena vía pública.

Los señalados fueron identificados como César Ricardo Roque e Isaac Josafat Ojeda, quienes permanecían en la calle consumiendo estupefacientes a la vista de todos, lo que generó alarma entre los residentes del sector.

Elementos de Seguridad Pública acudieron de inmediato al sitio y procedieron con la detención de ambos individuos, quienes fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde quedaron encerrados por faltas administrativas.