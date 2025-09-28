Bomberos de Monclova sofocan fuego provocado en la colonia Industrial

MONCLOVA, COAH.- La tarde de ayer, una quema de llantas y basura generó la movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos y de elementos de Seguridad Pública en la colonia Industrial.

El siniestro se registró entre la calle Primera y la calle Seis, donde presuntamente algún vándalo provocó el incendio de manera intencional, lo que ocasionó una intensa humareda que alarmó a los vecinos de la zona.

Afortunadamente, gracias a la rápida intervención de los Bomberos, el fuego fue controlado en cuestión de minutos, evitando que se propagara hacia viviendas cercanas.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar este tipo de prácticas, ya que representan un riesgo para la salud, el medio ambiente y la seguridad de los colonos.