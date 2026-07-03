Camioneta le cierra el paso a motociclista y lo deja lesionado en la colonia Barrera

MONCLOVA, COAH.– Un joven motociclista resultó lesionado la noche del jueves luego de que una camioneta le cerrara el paso al intentar ingresar a un domicilio en la colonia Barrera, provocando un fuerte accidente que movilizó a cuerpos de rescate y autoridades municipales.

El percance ocurrió minutos antes de las 21:30 horas sobre la prolongación Lázaro Cárdenas, en el cruce con la calle Juan de la Barrera, donde el conductor de una camioneta Ford Explorer color guinda realizó una maniobra para entrar a una vivienda sin extremar precauciones.

Ángel, conductor de la motocicleta, explicó que circulaba con dirección al domicilio de su novia cuando, de manera repentina, la camioneta invadió por completo su trayectoria, dejándolo sin espacio para maniobrar e impidiéndole frenar a tiempo.

El motociclista terminó impactándose contra el costado de la unidad y salió proyectado, sufriendo diversos golpes, principalmente lesiones en ambas piernas.

Testigos del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia mediante una llamada al Sistema Estatal de Emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente para brindarle atención prehospitalaria.

Tras una primera valoración, los socorristas determinaron que el joven requería una revisión médica más completa, por lo que contemplaron su traslado a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para descartar lesiones de mayor gravedad.

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente, recabaron evidencias y entrevistaron a los involucrados para establecer la mecánica del choque.

De manera preliminar, la responsabilidad del accidente recayó sobre el conductor de la camioneta, quien presuntamente omitió las debidas precauciones al efectuar la maniobra que originó el percance y dejó al motociclista lesionado.