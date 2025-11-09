Incendio en Monclova deja joven con quemaduras en colonia Aviación

MONCLOVA, COAH.- Un incendio registrado la tarde del sábado en la colonia Aviación dejó graves daños en una vivienda y causó que un joven de 26 años resultara con quemaduras en el cuero cabelludo, mientras que su madre sufrió una crisis nerviosa al llegar al hogar y encontrarlo en medio de las llamas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas, en un domicilio ubicado en la calle Aeroméxico número 106, donde un corto circuito originó el fuego en el área de la escalera.

La rapidez con la que las llamas se propagaron alcanzó con facilidad una de las habitaciones y causó daños a un segundo cuarto.

La temperatura extrema llegó a tal grado que las paredes del baño sobrecalentaron hasta provocar que la taza de baño explotara.

Juan Antonio Rodríguez García, quien se encontraba en la planta alta del domicilio al momento del incendio, intentó controlar el fuego por su cuenta, pero las llamas lo alcanzaron, provocándole quemaduras de primer grado en el cuero cabelludo. Quedó atrapado, sin poder salir debido a la intensidad del fuego.

Al percatarse de la situación, los vecinos alertaron inmediatamente a los números de emergencia, lo que provocó una rápida movilización de bomberos, policía municipal y socorristas del GUBC.

Los rescatistas lograron ingresar a la vivienda y sacar a Juan Antonio, quien estaba visiblemente afectado por el calor y el humo. A pesar de sus lesiones, el joven se negó a ser trasladado a un hospital, aunque fue atendido en el lugar por los socorristas.

La tragedia de la situación se tornó aún más dramática cuando la madre de Juan Antonio, al regresar a su hogar y encontrarse con la escena, sufrió una crisis nerviosa al ver a su hijo lesionado y la casa devastada por las llamas.

A pesar de la rápida intervención de los Bomberos, los daños materiales fueron considerables. La estructura de la casa quedó gravemente afectada, especialmente en las habitaciones y el baño.

Los Bomberos tomaron control de la situación, ventilaron la vivienda y dieron recomendaciones a los habitantes para que se buscaran un lugar provisional, ya que la casa podría presentar riesgos adicionales debido a los daños estructurales.

Los vecinos y familiares de Juan Antonio expresaron su agradecimiento a los cuerpos de emergencia por su pronta respuesta, aunque el impacto emocional y material de este desafortunado suceso dejó una fuerte huella en todos los involucrados.