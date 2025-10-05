Vecino de Colinas de Santiago denuncia agresión a tiros por guardia de Ferromex

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía una simple petición para llegar más rápido a casa terminó en una situación de riesgo para un vecino de la colonia Colinas de Santiago, quien denunció haber sido agredido a tiros por un guardia de seguridad de Ferromex.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado viernes, alrededor de las 20:50 horas, sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la avenida Sidermex, donde un tren permanecía detenido bloqueando el paso peatonal y vehicular.

De acuerdo con la versión del afectado, éste se dirigía a pie hacia su domicilio cuando se topó con el convoy inmóvil. Al no tener otra forma de cruzar, se acercó a los custodios ferroviarios para pedir permiso de pasar entre los vagones. Según relató, uno de ellos le autorizó el cruce.

Sin embargo, apenas había llegado al otro extremo cuando —siempre según su testimonio— comenzaron a escucharse detonaciones de arma de fuego en su dirección, presuntamente realizadas por el mismo personal de vigilancia.

Aterrorizado, el hombre corrió hasta su domicilio para resguardarse y desde ahí solicitó el apoyo de la Policía Municipal, reportando que había sido baleado sin motivo.

El caso generó la presencia de elementos municipales y de la Guardia Nacional quienes ya se encontraban en la zona debido a reportes previos de intentos de robo al tren, motivo por el cual Ferromex mantenía vigilancia reforzada.

El denunciante afirmó no tener relación alguna con esos hechos y aseguró que únicamente intentaba cruzar para llegar a su casa. No pudo identificar al guardia presuntamente responsable, ni proporcionar número de unidad o insignias visibles.

Los oficiales tomaron conocimiento del reporte bajo de inmediato al indicarse que se habían realizado detonaciones de arma de fuego, pero no se localizaron casquillos ni personas lesionadas en el área.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha detenido a ningún implicado, mientras que las autoridades analizan la versión del ciudadano para determinar si se trató de un malentendido, una reacción desmedida del guardia o si en realidad hubo un intercambio de amenazas en el lugar.

Ferromex y la Guardia Nacional deberán emitir una postura oficial y esclarecer si su personal actuó conforme a protocolo o si se cometió un abuso.

Por ahora, el vecino solo pide que se investigue y que situaciones como ésta —donde la presunta vigilancia se convierte en peligro— no vuelvan a repetirse.