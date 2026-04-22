Accidente en Monclova: dos mujeres lesionadas tras choque

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso encontronazo ocurrido la tarde de este miércoles sobre el bulevar San José dejó como saldo a una joven y a su abuela lesionadas, luego que el vehículo en el que viajaban fuera embestido en una intersección de la colonia Héroes del 47.

El percance se registró minutos antes de las 16:00 horas en una vía considerada preferencial, donde la falta de claridad en la circulación derivó en el impacto entre dos unidades. La movilización de cuerpos de emergencia no se hizo esperar, al igual que la presencia de autoridades municipales.

Según los reportes iniciales, la conductora de un automóvil Ford Fusion gris se desplazaba hacia el poniente por el bulevar San José, cuando fue impactada por un Suzuki blanco que avanzaba desde la privada Álamo con dirección al sur. El golpe fue contundente y dejó daños visibles en ambas unidades.

El conductor del Suzuki, identificado como Juan Manuel De León, declaró que al llegar al cruce un chofer del transporte público le cedió el paso, lo que lo llevó a incorporarse sin advertir la cercanía del otro vehículo. La maniobra terminó en colisión directa contra el automóvil donde viajaban la adulta mayor y su nieta.

Tras el impacto, ambas mujeres resultaron con diversas lesiones, por lo que paramédicos de la Cruz Roja les brindaron atención prehospitalaria en el sitio. Posteriormente, fueron trasladadas a la Clínica 7 del Seguro Social, destino al que ya se dirigían debido a una consulta médica programada para la mujer de la tercera edad.

Elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades, mientras la circulación en la zona permaneció parcialmente afectada durante las labores de auxilio y retiro de los vehículos.