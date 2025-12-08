'Rebota' contra camellón

El trabajador del volante se atravesó al paso del Pontiac, que circulaba por el bulevar San José.

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso choque registrado la mañana de este lunes terminó con un automóvil particular rebotando contra el camellón central del bulevar San José, luego de que un taxi se le atravesara abruptamente a la altura de la colonia El Mirador.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente ocurrió cerca de las 07:00 horas, cuando el conductor de un Chevrolet Spark blanco modelo 2017, de la línea Taxi Clínica 86, identificado como Jorge Humberto Cuéllar Guillermo, de 57 años, vecino de la colonia Las Misiones, circulaba por la calle Guadalajara.

Al llegar al cruce con el bulevar San José, intentó incorporarse pero acabó atravesándose al paso de un Pontiac Grand Prix blanco modelo 1999. La unidad era tripulada por Lesly Romo Cepeda, de 35 años, habitante de la colonia José de las Fuentes, quien no pudo esquivar el impacto.

Detalles del choque

El impacto fue inevitable: el Pontiac se estrelló contra el costado del taxi y posteriormente rebotó hacia el camellón central, quedando varado sobre el objeto fijo y con visibles daños en su carrocería. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en ambos automóviles y en la infraestructura vial.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance, realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades entre los involucrados.