Lo golpean dos sujetos Y lo dejan tirado

MONCLOVA, COAH.- Con múltiples lesiones, principalmente en el rostro, terminó Benito Valdez, de 35 años, luego de ser atacado por dos sujetos durante la mañana de este domingo en la colonia Buenos Aires.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 horas, en el cruce de las calles Aldo Baroni y Eulalio Gutiérrez, donde vecinos localizaron al hombre lesionado y solicitaron la presencia de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y confirmaron que Benito presentaba diversos golpes, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Al ser atendido, el afectado explicó a los oficiales que había salido de su domicilio, ubicado sobre la calle Chapultepec, para dirigirse a la casa de un amigo.

De acuerdo con su versión, había avanzado aproximadamente tres cuadras cuando fue interceptado por dos hombres desconocidos, quienes comenzaron a golpearlo.

Benito señaló que los agresores utilizaron aparentemente un objeto similar a un palo de golf y que varios de los impactos fueron dirigidos contra su rostro. Dijo desconocer el motivo del ataque.

Después de la agresión, los dos sujetos huyeron del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Familiares del lesionado fueron notificados. Su esposa explicó que momentos antes Benito se encontraba en su domicilio, pero salió mientras ella ingresaba al baño, sin imaginar que sería atacado minutos después.

Los paramédicos le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo atención médica.

La Policía Municipal tomó conocimiento de los hechos, mientras se esperaba que las autoridades correspondientes iniciaran las investigaciones para identificar y localizar a los responsables.