Menor recibe siete heridas tras riña

Monclova, Coah.- Una adolescente de 14 años resultó lesionada en siete ocasiones con un arma blanca durante una riña registrada la noche de ayer en la colonia Otilio Montaño.

La menor, identificada como Silpa María, quedó tendida y ensangrentada sobre la calle 6 luego de enfrentarse con otras adolescentes.

Lesiones y atención médica

Durante la confrontación, otras dos adolescentes también resultaron lesionadas, aunque hasta el momento no se ha establecido la gravedad de las heridas que presentaron.

Tras el enfrentamiento, un conductor de plataforma que se encontraba en el sector intervino para auxiliar a la menor, quien presentaba múltiples lesiones provocadas por el arma blanca.

El hombre trasladó a Silpa María, acompañada por tres de sus amigas, hasta las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, donde recibió atención médica.

El hecho generó movilización de personas en el sector y la atención correspondiente para las adolescentes que resultaron lesionadas durante la riña.

Investigación y posibles responsables

Hasta el momento, no se ha establecido qué originó la confrontación ni se ha precisado si alguna persona fue detenida por estos hechos.

El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades correspondientes, que deberán establecer las circunstancias en que ocurrió el enfrentamiento y determinar las responsabilidades que correspondan conforme avance la investigación.