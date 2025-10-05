Vuelco de Auto en Carretera de Cuatro Ciénegas Deja Tres Personas Heridas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Tres personas resultaron lesionadas luego de que el auto en el que viajaban volcara a orillas de la carretera federal 30, a la altura del kilómetro 145+800, tramo Cuatro Ciénegas–San Pedro, la mañana de ayer.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del Nissan Versa, de color guindo, Gabriel Flores Lansarín, de 29 años, circulaba con otras cuatro personas a bordo cuando, al llegar al kilómetro 145, perdió el control de la unidad. El vehículo salió de la cinta asfáltica, se desplazó hacia el lado derecho y dio varias vueltas antes de quedar a unos 15 metros de la carretera.

Santos Uriel Ojeda Moreno, quien viajaba en el asiento trasero, relató que desconocía cuál fue el motivo que causó el accidente y que tanto él como los acompañantes resultaron con lesiones considerables. Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y Cruz Roja, quienes trasladaron a tres de los ocupantes al Hospital General de Cuatro Ciénegas para su atención médica.

El vehículo quedó severamente dañado, por lo que se solicitó el apoyo de una grúa para remolcarlo al corralón y ponerlo a disposición del Ministerio Público luego de que las autoridades tomaron conocimiento del aparatoso accidente.