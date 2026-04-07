Accidente en Monclova: motociclista atropella a adulto mayor y escapa

MONCLOVA, COAH.— Un acto de total irresponsabilidad dejó a un adulto mayor lesionado la tarde de hoy sobre el bulevar San José, luego de que un motociclista lo atropellara y escapara sin prestarle el mínimo auxilio, dejándolo tirado en plena vía pública.

La víctima fue identificada como Candelario Ríos Rodríguez, de 81 años, vecino de la colonia Santa Bárbara, quien terminó con diversos golpes en el cuerpo tras ser embestido cuando intentaba cruzar hacia la calle Laredo.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas, cuando una motoneta negra que circulaba a velocidad considerable hacia el oriente impactó de lleno al octogenario, proyectándolo contra el pavimento y dejándolo desorientado y con evidentes molestias físicas. El responsable, lejos de detenerse, decidió huir del lugar sin asumir su culpa.

Vecinos que presenciaron el hecho corrieron a auxiliar al adulto mayor mientras alertaban al sistema de emergencias. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron minutos después y, debido a las lesiones, trasladaron al afectado a la Clínica 7 del IMSS para su valoración médica.

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento del caso e iniciaron un operativo en la zona para intentar localizar al motociclista, sin que hasta el cierre de esta edición se haya informado sobre su paradero.