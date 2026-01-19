Bomberos atienden alarma por humo en obra en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La presencia de una densa columna de humo generó alarma y movilizó a los cuerpos de emergencia la noche de ayer en la colonia Carranza, luego que vecinos de la calle Padre Larios reportaron un presunto incendio en una obra en construcción donde se edifican departamentos.

El aviso fue realizado por habitantes del sector, quienes al observar el humo saliendo del interior de la obra en construcción temieron que se tratara de un incendio fuera de control que pudiera poner en riesgo a viviendas cercanas.

Ante el reporte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova se trasladaron de inmediato al sitio para verificar la situación.

A su llegada, los vulcanos realizaron una inspección preventiva dentro del inmueble, descartando cualquier siniestro estructural. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el humo provenía de una fogata improvisada encendida por el velador de la obra, quien utilizó barrotes de madera para calentar agua y preparar café durante su turno nocturno.

Las autoridades confirmaron que el fuego se encontraba controlado y que no había alcanzado materiales inflamables ni representaba un peligro real de propagación. No se reportaron personas lesionadas ni daños en la construcción o en propiedades aledañas.

No obstante, los bomberos emitieron recomendaciones al encargado de la vigilancia, exhortándolo a evitar encender fogatas dentro de áreas cerradas o en obras en proceso, debido al riesgo que representa la acumulación de humo y la posibilidad de un incidente mayor.

Tras descartar la emergencia y brindar las indicaciones correspondientes, las unidades se retiraron del lugar y regresaron a su actividades habituales.